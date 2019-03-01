كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي في مقديشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة، في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وتقدم أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، بخالص تعازيه للصومال، قيادة وحكومة وشعباً، في الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء الآثم.