كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي في مقديشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة، في العاصمة الصومالية مقديشيو.
وتقدم أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، بخالص تعازيه للصومال، قيادة وحكومة وشعباً، في الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء الآثم.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط، جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة الكامل بالوقوف بجانب الحكومة الصومالية في حربها ضد الإرهاب والقضاء على التهديد الذي تمثله حركة الشباب الارهابية، وفي كل ما تتخذه من اجراءات لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.