كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت قوات الأمن الجزائرية، مساء اليوم، الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في الطريق المؤدي إلى قصر الرئاسة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

انطلقت، الجمعة، مظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية بمشاركة آلاف المتظاهرين، بالتزامن مع تظاهرات في مدن أخرى، احتجاجا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999، والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر، وذلك بسبب جلطة في الدماغ أصيب بها في 2013.