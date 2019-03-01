الأوقاف الجزائرية توجه الأئمة.. خطبة الجمعة موحدة ومواضيع لإحتواء الاحتجاجات

ساعات قبل انطلاق المسيرة المليونية، الرافضة للعهدة الخامسة للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عممت وزارة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في الجزائر، اليوم الجمعة، موضوع خطبة موحدة على المساجد.

وجاء في المراسلة التي توصل بيها أئمة المساجد، توجيه لـ”تناول الموضوعات التي تجمع الكلمة، وتوحد الصف، وتهدئ الخواطر، اقتداء بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام والسلف من جيل نونبر”.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت المراسلة من الأئمة “تضمين موضوع خطبة الجمعة استدلالات قرآنية، والأحاديث النبوية التي تحث على الحفاظ على الأوطان، وسلامتها، وأمنها”.

وختم الوزارة توجيجها للأئمة بـ”توخي الحكمة في تناول موضوع خطبة الجمعة والدعاء للجزائر أن يحميها الله من الشرور والفتن، ما ظهر منها وما بطن”.

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ونزل آلاف الأشخاص، بعد ظهر اليوم الجمعة، في تجمعات متفرقة بالعاصمة الجزائرية للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل السبت بعيد ميلاده الـ82.