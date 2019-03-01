نجوم كرة القدم يستثمرون أموالهم في مشاريع بعيدة عن الرياضة.. تعرف عليها – فيديو

بعيدا عن المستطيل الأخضر، يستثمر نجوم كرة القدم العالميين، أموالهم في مشاريع مختلفة، تذر عليهم أرباحا تساهم في نمو حجم ثروتهم.

وهناك ميادين مختلفة يستثمر فيها نجوم الكرة، أبرزهم “كريستيانو رونالدو”، و”ليونيل ميسي”، و”نيمار”، و”أندريس أنيستا”، و”جيرارد بيكي”.