مديرية الحموشي تنفي تعرض الطفلة ثريا للاختطاف.. غادرت بيت أسرتها طواعية

نفت المديرية العامة للأمن الوطني مزاعم اختطاف واحتجاز فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بمدينة طنجة، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة حاليا والإفادات المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، تؤكد بأن الأمر يتعلق باختفاء طوعي وتلقائي ولا علاقة له بعمل إجرامي.

وذكر بلاغ للمديرية بهذا الخصوص، أن مواقع إخبارية وطنية كانت قد نشرت تصريحات لأفراد من عائلة الفتاة القاصر، مرفوقة بتعليقات مفادها أن المعنية بالأمر اختفت في ظروف مشكوك فيها بمدينة طنجة، مع ترجيح فرضية الاختطاف.

وفي هذا الصدد، أوضحت المديرية أن الدائرة العاشرة للأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، توصلت بداية الأسبوع الجاري ببلاغ البحث لفائدة العائلة تقدم به والد الفتاة القاصر، والذي أكد أنها غادرت مسكن العائلة دون أن تراجعه، وهو ما استدعى إحالة ملف القضية على فرقة الشرطة القضائية التي عممت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المعنية بالأمر، كما تم إجراء تحريات معمقة في محيطها العائلي والمدرسي.

وأضاف البلاغ أن الفتاة القاصر راجعت مسكن عائلتها بشكل طوعي، صباح اليوم الجمعة، مؤكدة بأن مغادرة المنزل كان بشكل تلقائي، وهي المعطيات التي تخضع حاليا للبحث والتحري من طرف الشرطة القضائية، وذلك في انتظار إخضاع المعنية بالأمر لخبرة طبية.