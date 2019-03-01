المنتخب المغربي يتعرف على حكم مباراة مالاوي القادمة

تعرف المنتخب المغربي لكرة لقدم، على الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة التي ستجمعه بمالاوي، برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم، المزمع إقامتها الصيف القادم في الديار المصرية.

وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ثلاثي تحكيمي من أنغولا لقيدة هذه المباراة، يتقدمهم حكم الساحة “هيلدر مارتينز رودريغيز “،وسيساعده كل من مواطنيه ” جيرسون إميليانو ” كمساعد أول، و” إيفانيلدو ميريلس ” كمساعد ثاني، و”أنطونيو كاكسالا” حكما رابعا، فيما أسندت مهمة مندوب المباراة لـ ” توكو كويش ” من إريتريا ومراقب الحكام لـ “أدن روبليه راياليه” من جيبوتي.

جدير ذكره، أن هذه المباراة سنقام يوم الجمعة 22 مارس الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (الثانية بعد الزوال بالتوقيت المغربي)، وسيحتضنها الملعب الوطني “بينغو” بعاصمة مالاوي ليلونغوي.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن بلوغه لنهائيان “الكان”، بعد تصدر المجموعة الثانية، فيما سيبقى الصراع عن البطاقة الثانية محصورا بين الكاميرون وجزر القمر.