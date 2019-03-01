نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 26) هبوعيل مرمورق (4-2) هبوعيل إكسال الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 22) هبوعيل أزور (1-1) شمشون كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 22) عيروني طبريا (2-4) هبوعيل كفر كنا مكابي تسور شالوم (0-1) هبوعيل باقة الغربية النادي الرياضي الطيرة (4-0) عيروني نيشر الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 24) هبوعيل ريشون لتسيون (1-3) أبناء يافا عيروني بيت دغان (2-0) شمشون أبناء الطيبة اتحاد أبناء جت (0-3) شباب الطيبة هبوعيل كفر قاسم (1-0) هبوعيل كريات أونو الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 24) أبناء إيلات (2-1) عيروني كسيفة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 24) بيتار نهاريا (0-0) النهضة الناصرة أبناء الجولان والجليل (3-2) شباب كفر كنا مكابي معلوت ترشيحا (2-2) الأخوة كفر مندا Advertisements مكابي طمرة (1-0) أبناء كابول أبناء مجد الكروم (2-0) شباب طمرة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 24) أبناء عرعرة عارة (0-1) أبناء الفريديس هبوعيل بيت شان (3-1) أخاء إكسال أبناء الرينة (2-0) هبوعيل صندلة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 24) هبوعيل ترشيحا (0-5) النادي الرياضي حتسور أبناء طوبا الزنغرية (2-0) الأخوة سخنين الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 21) نادي كرة قدم البعينة (1-3) مكابي كريات يام الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 21) هبوعيل شقيب السلام (2-2) مكابي عراد شباب رهط (12-0) مكابي ديمونا شباب الهواشلة (2-7) مكابي بئر السبع الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 21) هبوعيل البطوف (0-3) النادي الرياضي بردس حنا النادي الرياضي كفر كما (5-0) شباب إكسال الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 21) مكابي نافيه شعنان (4-2) أبناء قلنسوة

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