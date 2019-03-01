"للسلاح الإسرائيلي دور حاسم في الحرب المحتملة بين الهند وباكستان"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ما زال من غير المؤكد إن كانت الخطوة الباكستانيّة، اليوم، الجمعة، بإعادة الطيار الهندي الذي أسقط الجيش الباكستاني طائرته في كشمير، قبل يومين، ستساهم في خفض التوتر الشديد بين البلدين، وتمنع نشوب حرب بين قوّتين نوويّتين، لكنّ المؤكّد، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، أن السلاح الإسرائيلي سيلعب "دورًا حاسمًا" في الحرب المحتملة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الهند أصبحت، خلال الأعوام الأخيرة، شريكًا رئيسيًا لإسرائيل في مجال التعاون العسكري، مع قيام التكنولوجيا الإسرائيليّة بدور محوري في عملية تحديث الجيش الهندي، وسط اهتمام هنديّ بتطوير طائرات بدون طيار بالشراكة مع شركات إسرائيليّة.

وازداد التبادل التجاري بين إسرائيل والهند بوتيرة متسارعة خلال الأعوام الأخيرة، ووصل في عامي 2012 و2013 إلى ستّ مليارات دولار أميركي، نالت الشركات العسكريّة الإسرائيليّة نصيبًا كبيرًا منه، ومنها شركات "الصناعات الجويّة الإسرائيليّة و"رفائيل" المصنّعة لأنظمة دفاع جويّة إسرائيليّة، و"الصناعات العسكرية" المملوكة للحكومة الإسرائيليّة، وشركة "إلبيت" المصنّعة للطائرات الإسرائيليّة بدون طيّار.

وتشكّل الهند أكبر مشترٍ للسلاح الإسرائيلي، ومثّلت الصادرات العسكريّة الإسرائيليّة إلى الهند في العام 2017 ما نسبته من 49% من مجمل الصادرات العسكرية، بحسب مركز ستوكهولم للأبحاث الدولية حول السلام، كما تشكّل الصفقات العسكرية بين الهند وإسرائيل أبرز جانب في المباحثات التي تعقد بين رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ونظيره الهندي، نارنديرا مودي.

وادّعت الصحيفة أن القصف الهندي لمواقع المقاتلين الباكستانيين في السادس والعشرين من شباط/ فبراير الماضي تم باستخدام صواريخ "سبايس" المطوّرة إسرائيليًا.

وبموجب موقع "فلايت غلوبال"، فإن إسرائيل صدّرت للهند منظومة صواريخ "سبايس 1000" الدقيقة والموجّهة، بالإضافة إلى منظومة صواريخ "سبايس 250"، التي تركّب على مقاتلات تيجاس الهنديّة، وهذه المنظومات هي جزء من صفقات أضخم للدفاعات الجويّة، تضم منظومات صواريخ جو – جو، من طرازي "بايثون 5" و"آي ديربي إي آر"، بالإضافة إلى "جراب استهداف" إسرائيلي من طراز "لسيننغ 5"، وهو منظومة تثبّت على المقاتلات الصغيرة لتعيين الأهداف الأرضيّة.

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وشكّلت صادرات السلاح الإسرائيليّة إلى الهند ما قيمته 15 مليار دولار بين عامي 2000 و2006.

وفي مقابل هذه الأسلحة التي حصلت عليها الهند بالفعل، فإنها تسعى إلى شراء منظومات جويّة وبريّة وبحريّة أخرى من الشركات الإسرائيليّة، قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، منها، مثلا تزويد مقاتلات سوخوي-30 الهنديّة بــ164 "جراب استهداف" من طراز "ليسننغ".

أما القوات البريّة الهنديّة فسعت إلى الحصول على عدد من الأسلحة الإسرائيليّة، منها مدافع عيار 155 ملم، بينما وقّعت شركتا "إلبيت" و"آشوك" اتفاقًا، نهاية العام الماضي، لتركيب مدافع إسرائيليّة على مدرعات هنديّة ذات عجلات.

كما تسعى الهند إلى الحصول على منظومات رادار من إسرائيل، تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليار دولار.

وأجرت البحرية الهندية، في عام 2015، مع شركة "الصناعات الجوية الإسرائيليّة" اعتراضًا ناجحًا باستخدام صاروخ "باراك 8" الذي طوّر بشراكة عسكرية هنديّة إسرائيليّة.