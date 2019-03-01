الفريق الطيراوي يسحق ع. نيشر برباعية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النادي الرياضي الطيرة فوزا ساحقا على ضيفه عيروني نيشر بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على استاد "طيبي طيبي"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب شالوم إدري في الدقيقة 15.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 51 أضاف اللاعب نير عزاريا الهدف الثاني، ثم في الدقيقة 63 عاد اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثالث، وفي الدقيقة 88 اختتم اللاعب أليحاي تسباري أهداف المباراة بهدف رابع لصالح الفريق الطيراوي.

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ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعبين بالبطاقة الحمراء، الأول من الفريق الطيراوي في الدقيقة 60 والآخر من الفريق الخصم في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع الفريق الطيراوي رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

وعقب مدرب النادي الرياضي الطيرة، محمد سمارة، على الفوز في حديث لـ"عرب 48"، بعد المباراة بالقول إننا "حققنا فوزا هاما سعيًا نحو تحقيق هدفنا بالوصول إلى البلاي أوف العلوي، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية".

وأضاف أنه "أكن كل الاحترام للاعبين على الأداء الرائع كما نشكر الجماهير على دعمها ومساندتها لنا، ونحن نهدي هذا الفوز للمشجع واثق ناصر الذي تعرض لحادث دهس ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى المدرجات بأسرع وقت ممكن".