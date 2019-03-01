انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير خارجية قطر يبحث مع مساعدي ترامب جهود السلام في المنطقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 مارس 2019 07:22 مساءً - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة جهود السلام بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عبر حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن اجتماع آل ثاني بكوشنر تم بوجود مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك.

وأوضحت أن الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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ويشار إلى أن كوشنر يجري زيارة شرق أوسطية لعدد من الدول، من ضمنها السعودية وقطر وتركيا والإمارات، وكان من المفترض أن يطرح في هذه الزيارة بعض تفاصيل خطته للسلام.

وكان كوشنر أعلن مؤخراً أن الإدارة الأمريكية ستقدّم خطتها للسلام التي يطلَق عليها "صفقة القرن"، بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في التاسع من أبريل المقبل.

و"صفقة القرن" هي خطة أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بهدف تسوية الصراع في الأراضي الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، ويتردد أنها تتضمن إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، كما أنها تنال دعماً من السعودية والإمارات ومصر ودول عربية أخرى.

وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها المسبق خطة السلام الأمريكية؛ بعد أن أعلن ترامب أنها ستُسقط موضوع القدس من طاولة المفاوضات.