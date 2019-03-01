صحيفة: القوات الأمريكية تنسحب من أفغانستان خلال 5 سنوات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، أن القوات الأمريكية قد تنسحب تماما من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات.

وكتبت الصحيفة، أنه : "مجمل القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات في إطار خطة جديدة للبنتاجون اقترحت خلال مفاوضات السلام قد تفضي إلى تقاسم حكومة كابول السلطة مع طالبان".

ومن شأن هذه الخطة أن تسمح بخفض عديد القوات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة إلى النصف وإعادة نشرها لعمليات لمكافحة الإرهاب كما قالت الصحيفة.

ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني على شكل غطاء جوي، ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب.

Advertisements

ويشارك آلاف الجنود الآخرون من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في هذه المهمة التدريبية تحت إشراف الحلف الأطلسي.

ونفت حركة طالبان معلومات الصحيفة، مؤكدة أنها لم تبلغ بخطة الانسحاب الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في تصريحات سابقة، إن التقدم في المفاوضات مع حركة طالبان سيسمح بخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، البالغ قوامها حاليا نحو 14 ألف جندي، والتركيز مجددا على مكافحة الإرهاب.

ويخشى المجتمع المدني الأفغاني وخاصة المدافعين عن حقوق المرأة من أن يفتح انسحاب سريع لقوات التحالف الدولي أو اتفاق يبرم سريعا مع طالبان، المجال لعودة نظام المتمردين القمعي أو لحرب أهلية أكثر دموية.

وفجر الخميس، هاجمت طالبان قاعدة أمريكية-أفغانية في ولاية هلمند (جنوب غرب)، وصدت القوات الأفغانية الهجوم وقتل 4 من طالبان على الأقل بحسب مسؤولين محليين وعسكريين.