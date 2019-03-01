الان تتابع قوات سوريا الديمقراطية تبدأ عملية لتطهير آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلن مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية عبر “تويتر”، اليوم الجمعة، أن “قسد” بدأت عملية عسكرية لتطهير آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز. يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية وهي الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش بسوريا، قامت بعمليات إجلاء لآلاف المدنيين من الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من المتطرفين على الاستسلام.

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