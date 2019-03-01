الان تتابع إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام مقر الحكومة في الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 36 دقيقة - 7:26 م, 1 مارس 2019 م التعليقات: 0 بدأت أجهزة الأمن الجزائرية في إطلاق كثيف للغاز المسيل متظاهرين أمام مقر الحكومة في العاصمة الرباط.

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