اخبار العالم

قبائل حجور تسقط ثاني طائرة بدون طيار لميليشيا الحوثي

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع قبائل حجور تسقط ثاني طائرة بدون طيار لميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تمكنت قبائل حجور في محافظة حجة اليمنية، من إسقاط ثاني طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعدما أسقطت الأولى بمنطقة العرام جنوبي مديرية كشر، حسب ما أعلنته وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة.

وتواصل قبائل حجور، تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي، بعد شن عدد من الهجمات على مواقع الانقلابيين مؤخرا، وتحريرها من سيطرة الحوثي، فضلًا عن استهداف عدد من قادة الميليشيا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبائل حجور تسقط ثاني طائرة بدون طيار لميليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا