الان تتابع قبائل حجور تسقط ثاني طائرة بدون طيار لميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
تمكنت قبائل حجور في محافظة حجة اليمنية، من إسقاط ثاني طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعدما أسقطت الأولى بمنطقة العرام جنوبي مديرية كشر، حسب ما أعلنته وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة.
وتواصل قبائل حجور، تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي، بعد شن عدد من الهجمات على مواقع الانقلابيين مؤخرا، وتحريرها من سيطرة الحوثي، فضلًا عن استهداف عدد من قادة الميليشيا.
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