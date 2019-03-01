قبائل حجور تسقط ثاني طائرة بدون طيار لميليشيا الحوثي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تمكنت قبائل حجور في محافظة حجة اليمنية، من إسقاط ثاني طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعدما أسقطت الأولى بمنطقة العرام جنوبي مديرية كشر، حسب ما أعلنته وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة.

وتواصل قبائل حجور، تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي، بعد شن عدد من الهجمات على مواقع الانقلابيين مؤخرا، وتحريرها من سيطرة الحوثي، فضلًا عن استهداف عدد من قادة الميليشيا.