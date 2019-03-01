شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين قلعة يراخ التاريخية في الضالع عقب معارك مع الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أحبط الجيش اليمني مسنودًا في المقاومة الشعبية عملية تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية على قلعة يراخ التاريخية بجبهة الحشاء غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة نشبت بين الجانبين بالأسلحة المتوسطة في محيط قلعة يراخ وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الإرهابية، بحسب موقع «سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وتمكنت قوات الجيش، عقب المواجهات من تأمين القلعة الإستراتيجية المطلة على الخط الرابط بين الحشاء وباقي مديريات الضالع.