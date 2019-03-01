شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية في قائمة سوداء لغسل الأموال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز(بروكسل) رفضت دول الاتحاد الأوروبي اليوم، بالإجماع مقترحا يدعو لوضع السعودية وأربع مناطق أمريكية بقائمة سوداء؛ بزعم ضعف الرقابة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بحسب مصادر أبلغت «رويترز» اليوم (الجمعة). رفضت دول الاتحاد الأوروبي اليوم، بالإجماع مقترحا يدعو لوضع السعودية وأربع مناطق أمريكية بقائمة سوداء؛ بزعم ضعف الرقابة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بحسب مصادر أبلغت «رويترز» اليوم (الجمعة). ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم على بيان حول هذه القضية اطلعت عليه «رويترز»، ويتوقع أن يقره رسميا وزراء العدل والشؤون الداخلية في اجتماعهم يوم الخميس القادم. وقال البيان «لن ندعم المقترح الحالي الذي لم يتم إعداده وفقا لعملية تتسم بالشفافية والمصداقية تحفز الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة وتحترم في نفس الوقت حقها في أن يكون صوتها مسموعا». واعترضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا على المقترح قائلة إن عملية الإدراج كانت «معيبة» ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي ساموا وجزر العذراء وبويرتوريكو وجوام.



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