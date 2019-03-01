شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابيون يحتجزون رهائن مدنيين في مقديشو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (مقديشو)نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن وزير الإعلام قوله اليوم (الجمعة) إن إرهابيين احتجزوا مدنيين رهائن خلال هجومهم على فندق في العاصمة مقديشو.
لكن الوزير طاهر محمود جيلي لم يذكر ما إذا كانت عملية القوات الخاصة الصومالية لطرد الإرهابيين من الفندق قد انتهت أو إن كان قد تم تحرير الرهائن.
وارتفع عدد قتلى الهجوم الذي بدأ مساء أمس الخميس إلى ما يقرب من 30 شخصا اليوم الجمعة مع قتال القوات الخاصة للمسلحين.
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