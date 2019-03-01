أمريكا ترصد مكافأة مليون دولار للقبض على نجل بن لادن

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة بقيمة مليون دولار، على من يقبض على حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها عرضت مليون جولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان اختباء نجل بن لادن، لافتة إلى أن المذكور دعا في رسائل نصية ومصورة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد المكان الذي يختبئ فيه أو المواقع التي يرتادها.

وقالت في بيانها: “أصدر نجل أسامة بن لادن رسائل نصية وأخرى مصورة نشرت على الانترنت، دعا فيها أتباعه لشن هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، مهددا بهجمات ضد أمريكا ثأرا لمقتل والده في العام 2011”.

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