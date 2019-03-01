السعودية تجرد نجل بن لادن من الجنسية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، نزع الجنسية، عن حمزة بن لادن، نجل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأفادت القناة السعودية، أن المملكة أعلنت نزع الجنسية عن حمزة بن لادن، في 22 فبراير الماضي.

ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة بقيمة مليون دولار، على من يقبض على حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها عرضت مليون جولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان اختباء نجل بن لادن، لافتة إلى أن المذكور دعا في رسائل نصية ومصورة مقابل...