خضر التقى قيومجيان وعرض معه عمل مكتب الوزارة في بعلبك

التقى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، وتم البحث في عمل مكتب الوزارة في المحافظة. وعرض خضر لحاجات الأهالي، واطلع وزير الشؤون على الآلية التي تتم من خلالها مقاربة الملفات.

وفي اطار التعاون الالماني اللبناني، بحث خضر مع سفير المانيا في لبنان جورج برغيلين مجموعة أفكار ذات طابع ثقافي.