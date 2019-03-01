الغريب يلتقي وفداً من البنك الدولي والحزب "اللبناني الواعد"

عرض وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، في مقرّ الوزارة، مع وفد من البنك الدولي ضمّ ممثلته في لبنان منى قوزي، ومديرة برنامج وظائف الحماية الاجتماعية والخبيرة الجندرية حنين السيد، أزمة النازحين السوريين، ونشاطات ومشاريع البنك الدولي في لبنان، كما تطرّقا الى البحث في سبل التعاون بين البنك الدولي ووزارة الدولة لشؤون النازحين.

كذلك، التقى الغريب في وقت لاحق وفداً من الحزب "اللبناني الواعد".