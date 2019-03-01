التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في "بيت الوسط"، المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ "مؤتمر سيدر" السفير ميشال دوكان، يرافقه السفير الفرنسي برونو فوشيه، في حضور الوزير السابق غطاس خوري وعدد من المستشارين والمعاونين. وتناول البحث الجهود والخطوات المطلوبة لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري بحث مع دوكان بالجهود والخطوات المطلوبة لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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