افيوني عرض ورامبلينغ سبل التعاون التكنولوجي بين لبنان وبريطانيا

عرض وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار عادل افيوني مع سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ سبل التعاون بين لبنان وبريطانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات، والدعم الذي يمكن ان تقدمه السفارة في هذا الاطار، بحسب بيان لمكتب افيوني.
وأكد الجانبان على "عمق العلاقة بين لبنان وبريطانيا في مختلف المجالات، واهمية الاستثمار في شؤون التكنولوجيا، لما لذلك من مردود ايجابي على بناء الاقتصاد الرقمي الذي يحتاجه لبنان، ويخدم مختلف قطاعات الدولة اللبنانية".
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