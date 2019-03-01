أبو العردات: هناك محاولة لنقل الصراع إلى فنزويلا وأميركا اللاتينية

أكد أمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات أنه "عندما نتضامن مع فنزويلا فإننا نتضامن مع كل قيم الحرية والعدالة والسلام القائم على العدل في وجه العدوان والحصار والإستعمار، ونحن نتضامن مع كل الدول التي تتعرض للحصار والتآمر في محاولة لضرب وحدتها وتفتيتها".

وخلال لقاء تضامني مع فنزويلا بدعوة من حركة "المرابطون"، لفت أبو العردات أنه "عندما زار وفد فلسطيني فنزويلا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال لهم الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز أن فلسطين هي فنزويلا"، مشيراً إلى أن "هناك محاولة لنقل الصراع إلى فنزويلا وأميركا اللاتينية"، معتبراً أن "التضامن يمليه علينا واجبنا الأخوي والأخلاقي والإنساني".