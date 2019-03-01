الكاثوليكي للاعلام: الاحذية التي عليها رسوم للرموز المقدسة لم تدخل لبنان

لفت المركز الكاثوليكي للاعلام إلى أنه "يتداول عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لأحذية عليها رسوم للرموز المقدسة المسيحية، تباع في احدى المحلات المعروفة في لبنان، ويعبرون في كتاباتهم عن استيائهم وغضبهم، ويطالبون بسحب هذه البضاعة من الأسواق وملاحقة هذا الموضوع أمام المراجع القضائية المختصة وعليه، فقد تم الإتصال بسعادة مدير عام الجمارك بدري ضاهر، الذي أوعز إلى المعنيين في مديريته بإجراء الكشف اللازم على المحل المشار إليه، وقد تبين عدم وجود هذه البضاعة في محلاته وبالتالي فإن هذه الصور مأخوذة من مواقع الكترونية خارجية، وهذه البضاعة لم تدخل لبنان، مع العلم أن هذا الموضوع سيظل مكان متابعة من الأجهزة الأمنية المختصة. فاقتضى التوضيح".

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