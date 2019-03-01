اليماني: على الأمم المتحدة اتخاذ موقف تجاه ممطالة الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد

طالب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني الأمم المتحدة "باتخاذ موقف حازم تجاه مماطلة جماعة "أنصار الله" في تنفيذ اتفاق السويد الذي تم توقيعه في ستوكهولم".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت اليماني إلى أنه "يجب على رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث اتخاذ موقف حازم، لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأوضح اليماني أن "الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار انتهى أمس وما زالت الميليشيات الحوثية ترفض الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى دون إبداء الأسباب".

وشدد على أن "وفدي الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" (الحوثيين) قد سبق واتفقا وبرعاية الجنرال مايكل لوليسغارد على انسحاب الميليشيات من ميناءي الصليف ورأس عيسى ولخمسة كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية لكيلو متر واحد مع إزالة الحوثيين لكافة الألغام التي زرعتها في المنطقة كمرحلة أولى باتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السويد على أن يتم تنفيذ ذلك خلال أربعة أيام تبدأ في 25 شباط وتنتهي في 28 شباط 2019".