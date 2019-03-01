محمد علي الحوثي: العدوان السعودي وحلفاؤه يمارسون التجويع ويرفضون السلام

أكد رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بتنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة من جهة واحد.

وأوضح الحوثي، خلال تصريح صحفي، أنه "لو كان المعتدون يعملون من أجل اليمن لنافسوا خطوة إعادة الانتشار من طرف واحد بخطوة نحو السلام".

واعتبر الحوثي أن "العدوان السعودي الأميركي الإماراتي وحلفاؤه يمارسون التجويع ويرفضون السلام".