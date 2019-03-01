"نيويورك تايمز": القوات الأميركية قد تنسحب من أفغانستان في غضون 5 سنوات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ "مجمل القوات الأميركية البالغ قوامها 14 ألف جندي ستنسحب من أفغانستان في غضون 5 سنوات في، إطار خطة جديدة للبنتاغون اقتُرحت خلال مفاوضات السلام، قد تُفضي إلى تقاسم حكومة كابول السلطة مع "حركة طالبان".

ولفتت إلى أنّ "من شأن هذه الخطة أن تسمح بخفض عديد القوات الأميركية خلال الأشهر المقبلة إلى النصف، وإعادة نشرها لعمليات لمكافحة الإرهاب".

ويتولّى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني، على شكل غطاء جوي ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب. ويشارك آلاف الجنود الآخرين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في هذه المهمة التدريبية تحت إشراف الحلف الأطلسي.