ترامب: أجرينا مفاوضات حقيقية مع زعيم كوريا الشمالية والعلاقة جيدة جدا

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنّ "من الرائع أن أعود من فيتنام، مكان رائع".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا أجرينا مفاوضات حقيقية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون"، مشدّدًا على "أنّنا نعرف ما يريدونه وهم يعرفون ما يجب أن يكون لدينا. العلاقة جيّدة جدًّا، ودعونا نرى ما سيحدث".

وكانت القمة الثانية بين ترامب وجونغ أون في هانوي أمس الخميس قد انتهت إلى الفشل، وقد عزا الرئيس الأميركي سبب فشلها إلى مطالب الزعيم الكوري الشمالي بشأن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أنّ "الرئيسين اتّفقا على مواصلة مشاوراتهما المثمرة حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وتعزيز العلاقات الأميركية-الكورية الشمالية".

في حين ذكر البيت الأبيض أنّه "لم يتمّ التوصل إلى اتفاق خلال قمة هانوي".