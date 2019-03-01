جميلة بوحيرد في الميدان.. أيقونة ثورة التحرير تنضم لمتظاهري الجزائر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تظاهر آلاف الجزائريون اليوم الجمعة، في نقاط مختلفة من العاصمة الجزائر، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وكان اللافت في الأمر أن أيقونة ثورة التحرير الجزائرية جميلة بوحيرد، البالغة من العمر 83 عامًا، شوهدت وسط المتظاهرين وحولها نشطاء سياسيين، أبرزهم المحامي مقران آيت العربي، اللواء المتقاعد علي غديري، كما شوهد رجل الأعمال المعارض للنظام، يسعد ربراب، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة، مع بدء المسيرة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن آلاف الأشخاص احتشدوا أمام مقر البريد المركزي، وبساحتي موريس أوزان، وأول مايو في وسط العاصمة الجزائرية، ورفعوا شعارات تجمع على رفض العهدة الخامسة لبوتفليقة. كما خرج آلاف الأشخاص بولايات تيزي وزو، البويرة وبجاية ومدن أخرى، في مسيرات مماثلة.

وقبل صلاة الجمعة، شهدت مدينتا غرداية وتيارات، وبلدة بني ورتيلان بولاية سطيف، وبلدة مشدالة بولاية البويرة ، مظاهرات تطالب برحيل بوتفليقة ونظامه.

وتعطلت خدمات الإنترنت بشكل كبير تزامنا مع انطلاق المظاهرات بعد صلاة الجمعة.

وكان مجهولون أطلقوا على منصات التواصل الاجتماعي دعوات للخروج في مسيرات مليونية رفضا لاستمرار حكم بوتفليقة الذي يتواجد منذ الأحد الماضي في جنيف لإجراء فحوصات طبية دورية بحسب الرئاسة الجزائرية.

وجميلة بوحيرد انضمت إلى الفرقة الخاصة بجيش التحرير ضد المستعمر الفرنسي، وحملت السلاح والمتفجرات، ونفذت عدة عمليات فدائية ضد المستعمر، وكانت أولى المتطوعين لزرع القنابل في أماكن تجمعه.