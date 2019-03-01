"أمطار وبرودة شديدة ليلاً".. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 11 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 11 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 17

السلوم 08 17

سيوة 07 19

بورسعيد 10 19

دمياط 10 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 07 19

رفح 07 18

رأس سدر 13 19

نخل 04 19

نويبع 13 22

طابا 08 17

كاترين 02 12

الطور 12 20

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 11 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 11 20

بنى سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 20

سوهاج 08 21

قنا 09 21

الأقصر 09 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 09 22

شلاتين 14 24

ابو رماد 14 23

راس حدربة 14 22

حلايب 16 21