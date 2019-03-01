وزارة التربية : الجلسة التفاوضيّة مع وفد جامعة التعليم الأساسي ستكون حاسمة وهذا ما سيترتب عنها

أفاد المكلف بالإعلام في وزارة التربية، محمد الحاج طيب في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" بأن الجلسة التفاوضية اليوم، الجمعة 1 مارس 2019، بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي والوزارة ستكون حاسمة.

وأضاف الحاج طيب أنه على ضوء هذه الجلسة سترفع الجامعة ما تقرر خلال جلسة اليوم إلى هيئتها الإدارية للإطلاع عليها وأنه على ضوء ذلك ستعقد جلسة أخرى يتم خلالها إمضاء محضر الإتفاق بين الجامعة والوزارة.

وقد عبرت وزارة التربية عن إلتزامها بإصدار الأوامر المتعلقة بها خلال جلسة أمس في غضون أيام، وذلك حسب ما ورد في صحيفة "الشروق" الصادرة اليوم.

يشار إلى أن جامعة الأساسي أكدت في تصريحات إعلامية أن إضراب 6 مارس الجاري لازال قائم الذات في حال عدم التوصل إلى إتفاق خاصة بخصوص المطالب المالية للمعلمين.

وقد إعتبرت الجامعة أن إصدار الوزارة الأوامر الخاصة بها والواردة في اللائحة المهنية الخاصة بإتفاق 8 ماي الماضي دون غيرها من باقي المطالب لن يحل الخلاف القائم مع الوزارة.