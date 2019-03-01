واشنطن وموسكو تتفقان على استئناف منح تأشيرات الدخول

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على استئناف منح جميع أنواع تأشيرات الدخول لمواطني كل منهما، اعتبارًا من 4 مارس الجاري، مقابل 160 دولارًا

أمريكيًّا.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن الاتفاق يأتي بموجب الاتفاقية الثنائية لعام 2011

بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات، مضيفة "نؤمن بأن هذه الخطوة المشتركة هي مثال جيد للتعاون الذي يعود بالنفع على الجانبين وستسهم في توسيع نطاق الاتصالات في مجال الأعمال والمجال الإنساني والثقافي والسياحي بين مواطني بلدينا".