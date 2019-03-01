واشنطن وموسكو تتفقان على استئناف منح تأشيرات الدخول

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على استئناف منح جميع أنواع تأشيرات الدخول لمواطني كل منهما، اعتبارًا من 4 مارس الجاري، مقابل 160 دولارًاأمريكيًّا.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن الاتفاق يأتي بموجب الاتفاقية الثنائية لعام 2011
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