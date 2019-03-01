كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح تتهم حماس بتعذيب معتقليها في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت حركة فتح، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بتعذيب معتقلي حركة فتح الذين تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة، على خلفية مظاهرات مؤيدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الحركة فتح، أسامة القواسمي: إن "حماس قامت بخطف وتعذيب أبناء حركة فتح بطريقه وحشية لا يمكن لفلسطيني أن يتخيلها"، وأضاف أن "حماس قامت بذبح أبناء حركة فتح وضربهم وتعذيبهم في البرد القارس، وزجهم في أقبية مظلمة باردة، والاعتداء عليهم جسدياً ولفظياً، وزج المناضلين مع العملاء والجواسيس والمجرمين".

واعتقلت أجهزة أمن حماس، العشرات من عناصر حركة فتح في قطاع غزة، بعد خروجهم في مسيرات مؤيدة للرئيس عباس، بالتزامن مع مظاهرات كانت تدعو لها حماس للمطالبة برحيل الرئيس عباس.