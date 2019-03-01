كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: إحالة سوري إلى القضاء لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على القضاء المختص، شخصاً سورياً لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت توجد في بلدة عرسال وجرودها(شرق لبنان).

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إنه "أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، السوري أحمد علي بطحة الملقّب بأبو علي الدرعاوي أو أبو علي الكيماوي، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بلدة عرسال وجرودها، ولمشاركته إلى جانبها بالاعتداء على وحدات الجيش اللبناني في 2014".

وأضاف البيان أن "المدعو بطحة يعدّ أحد أخطر خبراء المتفجرات في مجموعة الإرهابي الفار، السوري فراس فواز القاسم، الملقب بأبو جعفر القسطلاني، المسؤولة عن تفخيخ العديد من السيارات التي تم إدخالها وتفجيرها في داخل لبنان، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين والعسكريين، حيث تمَّ تكليفه مؤخراً من قبل القسطلاني باستهداف أحد الأشخاص في بلدة عرسال بعبوة ناسفة، وقد تمَّ ضبط مواد وقطع إلكترونية تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة".