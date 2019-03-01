الملك يستقبل سفراء خمسة دول لتقديم أوراق اعتمادهم .. من بينهم السويد وبنما

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بعد الظهر، عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمغرب.

وشمل الاستقبال الملكي اليوم الجمعة، كلا من نيكولاج هاريس، سفير مملكة الدنمارك وكلاوس كوغيلير سفير جمهورية النمسا ونيكلاس كيبون، سفير مملكة السويد وخالد فتح الرحمان عمر محمد، سفير جمهورية السودان ومارا دوروفور، سفيرة جمهورية بنما.