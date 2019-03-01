بعد غياب دام سبعة أيام…ثريا المختفية تعود إلى حضن عائلتها بطنجة

بعد نشر “اليوم 24” لفيديو عائشة، أم الشابة ثريا البالغة من العمر 14 سنة، والتي اختفت في ظروف غامضة، اتصلت ثريا، اليوم الجمعة، بأمها على الساعة الثامنة صباحا، تخبرها أنها بالقرب من مسجد إيبيريا بطنجة.

وقالت عائشة في اتصال هاتفي مع “اليوم24” أنها تلقت المكالمة من ابنتها التي أخبرتها بمكان تواجدها، وانتقلت الأسرة فورا إلى عين المكان، دون أن تسأل ابنتها عن سبب مغادرتها البيت.

وعن حالة ثريا، أضافت الأم، أن الشابة اتصلت بالشرطة، قبل أن تتصل بأمها، وتخبرها بمكان وجودها، وهي في صحة جيدة، غير أنها منذ وصولها إلى البيت، وهي في غرفتها، تمتنع عن الكلام.

وتعود تفاصيل هذا الاختفاء، إلى الأسبوع الماضي، حينما توجهت الشابة كعادتها إلى الإعدادية صباحا، ولم تعد، وهو ما أحدث حالة من الحزن لدى الأم، التي وجهت نداء عبر “اليوم 24”.