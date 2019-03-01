صورة مايكل جاكسون على حافلات لندن الشهيرة

تحمل حافلات لندن الحمراء الشهيرة، حاليا، إعلانات تدعم براءة نجم البوب العالمي، الراحل “مايكل جاكسون”، بعد الاتهامات، التي لحقته بالاعتداء جنسيا على أطفال.

ويقف خلف الحملة الإعلانية “تاج جاكسون”، ابن شقيق “مايكل جاكسون”، في محاولة لإثبات أن عمه بريء من التهم، التي لاحقته حتى بعد وفاته.

الإعلانات، الموجودة كذلك في مواقف الحافلات، في العاصمة البريطانية، تحمل صورة لوجه “مايكل جاكسون”، وفمه مغطى بكلمة “بريء”، مع جملة “الحقائق لا تموت.. الناس يموتون”.

وسبق أن أنشأ ابن شقيق “جاكسون” صفحة في “فايسبوك” بعنوان “غو فوند مي” لجمع التبرعات من أجل حملة إعلانات تدعم براءة الفنان العالمي “مايكل جاكسون”.

وتأتي الحملة بعد ترويج فيلم وثائقي لوجود علاقات جنسية لـ”مايكل جاكسون” بالأطفال، بالإضافة إلى خروج أشخاص آخرين بتصريحات يدعون فيها أن النجم الراحل عام 2009، كان يقيم علاقات جنسية مع الأطفال.