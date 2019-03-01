جمعة "باب الرحمة": إصابات برصاص الاحتلال شرقي غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، اليوم الجمعة، خلال قمعها لفعاليات مسيرة العودة الأسبوعية.

وقالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب مجموعة من الفتية والشبّان شرق منطقة ملكَة شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة خمسة منهم بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق.

وتشهد فعاليات مسيرات العودة على طول الشريط الحدودي الفاصل عن مناطق الـ48، اليوم، مشاركة واسعة، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، التي دعت أهالي غزة، للمشاركة الفعالة في مسيرات الجمعة تحت عنوان مسيرة "باب الرحمة".

وأكدت الهيئة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط "صفقة القرن"، وجاء في بيان صدر عنها أنه "استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عامًا".

كما أكدت "على تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".