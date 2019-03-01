فادي سعد: تحية إجلال لرجال الدفاع المدني النموذج المشرف للتفاني

حيا النائب فادي سعد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي رجال الدفاع المدني النموذج المشرف للتفاني والتضحية. وراى سعد انه "في يومكم العالمي لا بد لنا من أن نثمن واجبكم المقدس ورسالتكم السامية التي تعكس أروع الصور الانسانية في مهامكم وأدائكم والتزامكم عمليات الانقاذ والمساعدة والاسعاف".

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