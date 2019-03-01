أ.ف.ب: آلاف الأشخاص بدأوا بالتجمع في الجزائر بإطار الاحتجاجات ضد ترشح بوتفليقة

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، أنّ "آلاف الأشخاص بدأوا بالتجمّع في العاصمة الجزائرية، في إطار الاحتجاجات على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة".

يُذكر أنّ في 22 شباط الحالي، خرج عشرات الآلاف للتظاهر ضدّ ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، استجابة لدعوات مجهولة صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وباستثناء بعض الصدامات في العاصمة حيث قذف متظاهرون الحجارة ردًّا على قنابل الغاز المسيل للدموع، لم يتمّ تسجيل أي حادث.

وقد أطلقت شعارات عدّة، منها "لا للعهدة الخامسة" و"لا بوتفليقة لا سعيد" (وهو شقيق الرئيس الذي طالما تم تقديمه كخليفة له في الحكم)، في العاصمة الجزائر الّتي يمنع فيها التظاهر منذ 2001.