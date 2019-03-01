"رويترز" عن الداخلية السعودية: تجريد حمزة أسامة بن لادن من الجنسية

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الداخلية السعودية، إعلانها "تجريد نجل مؤسس تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، حمزة بن لادن، من الجنسية".
وكانت قد عرضت الولايات المتحدة الأميركية، مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن لادن (30 هامًا). وشكّل مكان تواجد بن لادن الّذي يلقّب أحيانًا بـ"ولي عهد الجهاد" محطّ تخمينات لسنوات، مع معلومات مختلفة تقول إنّه يعيش في باكستان وأفغانستان وسوريا أو أنّه قيد الإقامة الجبرية في إيران.
وأوضحت أنّ المكافأة هي مقابل معلومات تتيح التعرّف عليه أو تحديد مكانه في أي بلد كان.
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