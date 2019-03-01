غدًا النطق بالحكم.. تعرف على الاتهامات الموجهة لطبيب كفر الشيخ في ذبح زوجته وأطفاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، غدًا السبت، جلسة النطق بالحكم على الطبيب "أحمد ع.ز.ا"، 41 سنة، ويقيم ببرج عمر بن الخطاب رقم 4 بحي سخا، بمدينة كفر الشيخ، والمتهم بقتل زوجته "منى فتحي السجيني"، 38 سنة، وأطفاله الثلاثة عمدًا مع سبق الإصرار، بسلاح أبيض سكين.

تُشكل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفرالشيخ من المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، للنظر في القضية للنطق بالحكم والتي تحمل رقم 502 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 25 لسنة 2019، كلي كفرالشيخ.

يواجه الطبيب المتهم المذكور عدة اتهامات بحسب أمر إحالة المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، إلى محكمة جنايات كفرالشيخ.

وتضمنت الاتهامات بأنه بتاريخ 31 / 12 / 2018، بدائرة قسم أول كفرالشيخ، أرتكب الآتي قتل زوجته "منى محمد فتحي حسين السجيني"، 38 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار، كما قتل أطفاله "ليلي أحمد"، 4 سنوات، و"عمر أحمد"، 6 سنوات، و"عبد الله أحمد"، 8 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار.

كما اتُهم باستخدمه أدوات ساعدته في إزهاق أرواح الضحايا دون مسوغ قانوني، عبارة عن "قفاز، وحبل، ولاصق شفاف، وسلاح أبيض سكين"، وأحرز آلة حادة "سكين" دون ترخيص لحملها استخدمها في إزهاق أرواح ضحاياه.

وقررت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الأولى"، إحالة أوراق الطبيب المذكور إلى فضيلة المفتي، وذلك لأخذ رأيه الشرعي، بشأن عقوبة إعدامه، في جلسة اليوم الثاني من دور المحكمة في شهر فبراير الموافق يوم الأحد 3 فبراير الماضي، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر مارس الجاري الموافق السبت 2 مارس للنطق بالحكم.