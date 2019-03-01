مقتل موظفي لجنة الانتخابات النيجيرية خلال التصويت الرئاسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كيب تاون - (د ب أ):

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا اليوم الجمعة، أن أعضاء من اللجنة قتلوا وتعرضوا للاعتداء والخطف والاغتصاب خلال انتخابات الثالث والعشرين من فبراير الماضي.

وقالت اللجنة في بيان: "رغم أن الانتخابات كانت سلمية بشكل عام، لاحظت (اللجنة) ،وشجبت مستوى مرتفعا من العنف في أماكن قليلة ،وهو ما أدى للأسف لوفيات في بعض الولايات، بالإضافة إلى تعرض بعض موظفي اللجنة للتهديد والمضايقات والترويع والاعتداء والخطف وحتى الاغتصاب".

وأضافت اللجنة أن بعض "الموظفين" فقدوا أرواحهم خلال الانتخابات، بدون تقديم تفاصيل أخرى.

وقال ائتلاف "سيتويشن روم" الذي يضم جماعات المجتمع المدني التي راقبت بشكل مشترك الانتخابات، إن 39 شخصا على الأقل قتلوا عبر نيجيريا في يوم الانتخابات.

وأضاف الائتلاف أن عدد الوفيات ذات الصلة بالانتخابات بلغ 260 منذ بدء الحملات الانتخابية في أكتوبر الماضي.

وفاز بالانتخابات محمدو بوهاري ليحصل على فترة ولاية ثانية تستمر خمسة أعوام رئيسا لنيجيريا ،وهي أكبر اقتصاد وأكبر منتج للنفط في أفريقيا.