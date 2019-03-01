بالصور.. رئيس مجمع الكنائس الشرقية يحيي ذكرى أول حوار للأديان برأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية في روما، بصفته مبعوثًا خاصًا لقداسة البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، للمشاركة في الاحتفال بمناسبة مرور 800 عام على لقاء القديس فرنسيس الأسيزي مع الملك الكامل الأيوبي بدمياط.

تنطلق الفعاليات احتفالا بذكرى أول حوار بين الأديان والذى دار بين القديس فرنسيس الأسيزي والسلطان محمد الكامل، عام 1219، فى منطقة اللسان برأس البر.

أكدت محافظ دمياط، في كلمتها، أن الاحتفالية رسالة محبة للعالم من منطقة التقاء نيل مصر العظيم بالبحر المتوسط، وبينت أن القديس فرنسيس من رجال الدين المسيحي الذين كانوا يدعون إلى المحبة والسلام ونصرة المظلوم ومساعدة الفقراء، وانتشرت دعوته في سائر البلاد الأوروبية، وعندما التقى بالملك العادل محمد الكامل بمدينة دمياط استضافه الملك لعدة أيام وقدم له الهدايا.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس مجمع الكنائس الشرقية في روما، دير راهبات "قلب مريم"، وزيارة حج الأماكن التي عاش بها القديس فرنسيس خلال إقامته في مصر قبل 8 قرون، وذلك بعد انتهاء فعاليات الاحتفال الذي يشارك فيه عدد كبير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.