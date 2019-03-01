ألمانيا / إعادة فتح إثنين من بوابات المغادرة عقب إخلاءٍ جزئي في المنطقة الأمنيّة بمطار دوسلدورف

وكالات- أعادت السلطات الألمانية فتح إثنين من ثلاثة بوابات مغادرة في مطار دوسلدورف غربي ألمانيا عقب إخلاء جزئي في المنطقة الأمنية بالمطار صباح اليوم الجمعة 1 مارس 2019 .

وقالت متحدثة بإسم الشرطة الإتحادية في المطار إنه تم إعادة فتح بوابتي "إيه" و"سي" في المطار، إلا أنه لا يزال هناك طوابير طويلة أمام وحدات التفتيش الأمني لإعادة تفتيش كافة المسافرين.

وكانت السلطات أقد غلقت أجزاء من المنطقة الأمنية في المطار بعد حدوث إمتزاج بين مسافرين خضعوا للتفتيش وآخرين لم يخضعوا بعد، ما ترتب عليه إعادة إجراءات التفتيش للمسافرين كافة.