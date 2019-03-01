السفير أحمد نقلي ينفي وجود ضحايا سعوديين في حادث قطار محطة مصر

نفى سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي ، وجود أي مواطنين من أبناء المملكة بين ضحايا ومـصابي حريق قطار محطة مصر الذي وقع بالقاهرة صباح الأربعاء الماضي.
وقال ” نقلي ” فيتغريدة له على ” تويتر ” : لا يوجد بين ضحايا محطة قطارات مصر أو المـصابين أي مواطنين سعوديين ولله الحمد
وقدم السفير ، خالص تعازيه لذوي
يذكر أن القاهرة شهدت أمس حادث أليم إثر حريق ضخم بمحطة القطارات الرئيسية برمسيس ، مخلفاً وراءه عشرات القتلى والمصابين ، واستقال على خلفيته وزير النقل المصري .
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