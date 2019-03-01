السفير أحمد نقلي ينفي وجود ضحايا سعوديين في حادث قطار محطة مصر

نفى سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي ، وجود أي مواطنين من أبناء المملكة بين ضحايا ومـصابي حريق قطار محطة مصر الذي وقع بالقاهرة صباح الأربعاء الماضي.

وقال ” نقلي ” في

تغريدة له على ” تويتر ” : لا يوجد بين ضحايا محطة قطارات مصر أو المـصابين أي مواطنين سعوديين ولله الحمد

وقدم السفير ، خالص تعازيه لذوي

الضحايا ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء .

يذكر أن القاهرة شهدت أمس حادث أليم إثر حريق ضخم بمحطة القطارات الرئيسية برمسيس ، مخلفاً وراءه عشرات القتلى والمصابين ، واستقال على خلفيته وزير النقل المصري .