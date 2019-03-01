وزير الخارجية الألماني عالق في مالي إثر مشاكل في طائرته

علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مالي، اليوم الجمعة؛ جراء مشاكل تقنية في طائرته، في الحلقة الأخيرة من سلسلة الحوادث التي تعرض لها أسطول الحكومة.

وأفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية، أن ماس، الذي شملت جولته في غرب

إفريقيا سيراليون وبوركينا فاسو ومالي، علق في باماكو، بينما يتوقع أن يعود إلى برلين في وقت لاحق، الجمعة.وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غابت عن افتتاح قمة مجموعةالعشرين في الأرجنتين؛ بعدما أجبرت طائرتها من طراز ”إيرباص إيه 340-300“ على الهبوط في مدينة كولونيا الألمانية؛ جراء مشاكل تقنية.وفي أواخر يناير، علق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في إثيوبيا؛ لأسباب مشابهة، بينما أجبر وزير التنمية غيرد مولر على إلغاء زيارة إلى ناميبيا مطلع العام؛ عقب مشكلات في طائرته.