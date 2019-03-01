علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مالي، اليوم الجمعة؛ جراء مشاكل تقنية في طائرته، في الحلقة الأخيرة من سلسلة الحوادث التي تعرض لها أسطول الحكومة.
وأفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية، أن ماس، الذي شملت جولته في غرب
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غابت عن افتتاح قمة مجموعة
وفي أواخر يناير، علق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في إثيوبيا؛ لأسباب مشابهة، بينما أجبر وزير التنمية غيرد مولر على إلغاء زيارة إلى ناميبيا مطلع العام؛ عقب مشكلات في طائرته.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الألماني عالق في مالي إثر مشاكل في طائرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.