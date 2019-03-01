كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: مقتل 84 سورياً أثناء الفرار من داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن "ما لا يقل عن 84 شخصاً، ثلثاهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ ديسمبر، وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرق سوريا بعد أن هربوا من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة دير الزور.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه، خلال إفادة صحفية: "هناك تقرير عن علاج 175 طفلاً بمستشفيات من أعراض طبية ناجمة عن سوء حاد في التغذية".

وأضاف أن نحو 13 ألفاً فروا من دير الزور الأسبوع الماضي ووصل كثير منهم إلى الهول.

وقال إن "النزوح الجماعي مستمر في رحلة طويلة وشاقة للغاية".