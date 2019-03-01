كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول 21 طفلاً أزيدياً إلى العراق عقب تحريرهم من داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل 21 طفلاً أزيدياً، بينهم ثلاث فتيات إلى مركز قضاء سنجار في نينوى العراق، اليوم الجمعة، قادمين من سوريا، التي قضوا فيها أكثر من 4 سنوات بسجون تنظيم داعش الإرهابي، وتعرضوا خلالها لأبشع صور التنكيل والاستعباد الجنسي.

وذكر مصدر أن "قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تمكنت من تحرير الأطفال الأيزيديين من منطقة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا، بحسب ما ذكر موقع "بغداد بوست" الإخباري.

وبحسب مديرية شؤون الأيزيدية في وزارة الأوقاف بإقليم كردستان، لا يزال هناك أكثر من 3 آلاف مختطفة ومختطف أيزيدي لدى التنظيم الإرهابي.